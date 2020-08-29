كوفيد-19 ينهي حياة امرأة سبعينية بسيدي سليمان

هسبريس من سيدي سليمان

سجلت مدينة سيدي سليمان، السبت، وفاة امرأة سبعينية بمستشفى مولاي عبد الله بسلا بسبب إصابتها بفيروس "كورونا".

وقالت مصادر محلية لهسبريس إن "الهالكة التي تبلغ من العمر 72 سنة، وتنحدر من دوار الزياينة أولاد احميد بجماعة بومعيز، كانت تعاني من أمراض مزمنة"، مضيفة أنها "أصيبت بالعدوى بعدما كانت من المخالطين لإصابة سابقة".

جدير بالذكر أن هذه الوفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" هي الأولى بإقليم سيدي سليمان، فيما لا تزال حالات حرجة عديدة تتلقى العلاج بالمستشفى ذاته، في حين تواصل الحالات المستقرة علاجها بالمستشفى العسكري الميداني بسيدي يحيى الغرب وفق البروتوكول العلاجي للمصابين بعدوى "كوفيد- 19".