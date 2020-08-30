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شفاء 21 مريضا بالفيروس في أقاليم جهة الشرق
الأحد 30 غشت 2020 - 01:37
رفعت 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الحصيلةَ التّراكمية بجهة الشّرق إلى 1147 حالة منذ بداية انتشار الوباء.
وهمّت الإصابات الجديدة، التي أعلنت عنها المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، عمالة وجدة- أنجاد التي سجّلت 15 حالة، وإقليم النّاظور بـ9 حالات.
وحسب المصدر نفسه، فقد ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 852 حالة بعد تسجيل شفاء 21 مصابا بكلّ من الناظور ووجدة وجرسيف وبركان.
جدير بالذّكر أن عدد الوفيات بجهة الشّرق بسبب فيروس "كوفيد-19" بلغ 26 حالة وفاة منذ بداية انتشار الجائحة.