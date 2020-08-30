وفيات "كورونا' تصل إلى 172 حالة في جهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس 7 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 172 حالة وفاة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 3 وفيات بمدينة فاس، ووفاتين بالحاجب، ووفاة واحدة بمكناس وأخرى بإفران، وأضافت أن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بعموم جهة فاس مكناس انتقلت إلى 8884 حالة، بعد أن تم تسجيل 122 إصابة جديدة بالعدوى.

وأبرز المصدر ذاته أن 57 إصابة من هذه الحصيلة تم رصدها بفاس، تليها مكناس بـ33 حالة، وتازة بـ11 حالة، وتاونات وإفران بـ6 حالات بكل منهما، وبولمان بـ5 حالات، والحاجب بحالتين، وصفرو بحالة واحدة، فيما لم يسجل إقليم مولاي يعقوب أي إصابة جديدة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" بجهة فاس مكناس، فقد قفز إلى 7558 حالة شفاء، عقب تماثل 313 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس التاجي، وأصبحت توجد رهن العلاج من الإصابة بالفيروس 1154 حالة في عموم جهة فاس مكناس، ضمنها 9 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.