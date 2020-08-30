24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة أمنية توقع مروّجي مفرقعات في مدينة سطات (5.00)

  2. 52 يمنيّا ينالون شهادة الدكتوراه من جامعات المغرب (5.00)

  3. كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف" (5.00)

  4. الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول (5.00)

  5. جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | وفيات "كورونا' تصل إلى 172 حالة في جهة فاس

وفيات "كورونا' تصل إلى 172 حالة في جهة فاس

وفيات "كورونا' تصل إلى 172 حالة في جهة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 30 غشت 2020 - 03:49

أحصت جهة فاس مكناس 7 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 172 حالة وفاة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 3 وفيات بمدينة فاس، ووفاتين بالحاجب، ووفاة واحدة بمكناس وأخرى بإفران، وأضافت أن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بعموم جهة فاس مكناس انتقلت إلى 8884 حالة، بعد أن تم تسجيل 122 إصابة جديدة بالعدوى.

وأبرز المصدر ذاته أن 57 إصابة من هذه الحصيلة تم رصدها بفاس، تليها مكناس بـ33 حالة، وتازة بـ11 حالة، وتاونات وإفران بـ6 حالات بكل منهما، وبولمان بـ5 حالات، والحاجب بحالتين، وصفرو بحالة واحدة، فيما لم يسجل إقليم مولاي يعقوب أي إصابة جديدة.

أما فيما يتعلق بإجمالي حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" بجهة فاس مكناس، فقد قفز إلى 7558 حالة شفاء، عقب تماثل 313 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس التاجي، وأصبحت توجد رهن العلاج من الإصابة بالفيروس 1154 حالة في عموم جهة فاس مكناس، ضمنها 9 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.