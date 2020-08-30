24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة أمنية توقع مروّجي مفرقعات في مدينة سطات (5.00)

  2. 52 يمنيّا ينالون شهادة الدكتوراه من جامعات المغرب (5.00)

  3. كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف" (5.00)

  4. الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول (5.00)

  5. جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مركز للكشف السريع عن "كورونا" بمدخل العيون

مركز للكشف السريع عن "كورونا" بمدخل العيون

مركز للكشف السريع عن "كورونا" بمدخل العيون
أحمد الساسي من العيون
الأحد 30 غشت 2020 - 01:43

أثار تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" بجهة العيون الساقية الحمراء حالة استنفار قصوى بسبب توافد العديد من المواطنين والأجانب القادمين من شمال المملكة بعد انقضاء عطلهم الصيفية.

وفي هذا الصدد بادرت السلطات المحلية، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، إلى إحداث مركز تشخيص عند المدخل الشمالي لمدينة العيون قصد أخذ عينات جميع الوافدين على المنطقة كإجراء روتيني لحصر الوباء العالمي عبر الاختبارات السريعة Tests sérologiques rapides لتشخيص الحالات المشتبه بها.

مصدر طبي قال إن الاختبار السريع، الذي بدأت المصالح الطبية بسنه في جهة العيون الساقية الحمراء، يأتي بناء على المراسلة التي وجهها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى المديرين الجهويين، والتي أبرز من خلالها واقع الوضعية الوبائية بالمغرب، التي تعرف تزايد أعداد المصابين، مما يحتم زيادة عدد الكشوفات وتوفير الرعاية الطبية للمصابين، من خلال تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المركز المحدث يقوم بإجراء اختبارات الكشف السريعة للأشخاص الوافدين على الجهة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد".

وزاد قائلا: "في حال ما جاءت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، تتم إحالة المصاب على المستشفى مباشرة من أجل إجراء تحليلة الـ"PCR، مضيفا "وفي حال التأكد مرة أخرى من إيجابية النتيجة الجديدة يتم إخضاع المريض للحجر الصحي بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي من أجل تلقي العلاج".

جدير بالذكر أن الحالة الوبائية بجهة العيون الساقية الحمراء تبقى مستقرة في ظل تسجيل 1026 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وأربع حالات وفاة، ثلاث منها بالعيون وواحدة ببوجدور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابن العيون الأحد 30 غشت 2020 - 02:00
ماعرفنا شكون نصدقو!!!!...أصحابي كلهم دخلو للعيون بعد السفر ...ولم تجرى لهم أي تحاليل مما ذكرتم !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.