توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، طقسا حارا شيئا ما إلى حار بأقصى الجنوب وسهول الرحامنة وتادلة وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب السايس وداخل الغرب وسوس.

وستتشكل سحب غير مستقرة مع قطرات أو زخات مطرية محليا معتدلة فوق الأطلسين المتوسط والكبير، وبالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية واحتمالا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تكون سحب منخفضة مع كتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى ومحليا فوق الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية فوق المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من الشرق فوق أقصى الشمال الغربي، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي الى شمالية بالواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، ومعتدلة من الجنوب الغربي جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومعتدلة ضعيفة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وما بين 18 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية وداخل الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 13 و19 درجة بالريف والسهول الشمالية والأطلسين الكبير والمتوسط.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 38 و44 درجة بأقصى الجنوب والرحامنة وتادلة وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب سايس وداخل الغرب وسوس، وما بين 30 و38 درجة بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وشرق السايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى وما بين 24 و30 درجة بالواجهة المتوسطية وما تبقى من منطقة سوس والمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان بين آسفي وطرفاية، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.