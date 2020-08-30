24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة أمنية توقع مروّجي مفرقعات في مدينة سطات (5.00)

  2. 52 يمنيّا ينالون شهادة الدكتوراه من جامعات المغرب (5.00)

  3. تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير (5.00)

  4. القيمة التداولية للصندوق المغربي للتقاعد تفوق 92 مليار درهم (4.00)

  5. تايلاند تفتح الحدود أمام الإقامة الطويلة في الشتاء (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | رئيس جماعة يصاب بفيروس كوفيد-19 في تاونات

رئيس جماعة يصاب بفيروس كوفيد-19 في تاونات

رئيس جماعة يصاب بفيروس كوفيد-19 في تاونات
هسبريس من تاونات
الأحد 30 غشت 2020 - 14:15

كشف عبد الرحيم الضاوي، رئيس مجلس جماعة البيبان بإقليم تاونات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بخير ويتابع العلاج من المرض حاليا.

وبإصابته بـ"كوفيد-19"، يكون رئيس جماعة البيبان ثاني رئيس مجلس جماعي تطاله الجائحة على مستوى إقليم تاونات، بعدما كان محمد حجيرة، رئيس جماعة تمزكانة، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابته بالعدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - visiteur الأحد 30 غشت 2020 - 14:24
خبر يستحق اوسكار المزيد من العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ossama الأحد 30 غشت 2020 - 14:41
الفيروسات لاتاخذ الرشوة ولاتعترف بقانون الفاسدين "باك صاحبي'" تعلموا من الفيروسات الدروس ان بقيتم احياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - متابعة الأحد 30 غشت 2020 - 14:50
السياسيين
كولهوم غادي يعلنو عن اصابتهم بالجائحة
وكلهوم ابطال تبارك الله
غادي يتعافاو بعد 14 يوم
الله يحفض بلادنا و صافي

متابعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.