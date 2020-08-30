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كُتّاب وآراء
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رئيس جماعة يصاب بفيروس كوفيد-19 في تاونات
الأحد 30 غشت 2020 - 14:15
كشف عبد الرحيم الضاوي، رئيس مجلس جماعة البيبان بإقليم تاونات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بخير ويتابع العلاج من المرض حاليا.
وبإصابته بـ"كوفيد-19"، يكون رئيس جماعة البيبان ثاني رئيس مجلس جماعي تطاله الجائحة على مستوى إقليم تاونات، بعدما كان محمد حجيرة، رئيس جماعة تمزكانة، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابته بالعدوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - ossama الأحد 30 غشت 2020 - 14:41
الفيروسات لاتاخذ الرشوة ولاتعترف بقانون الفاسدين "باك صاحبي'" تعلموا من الفيروسات الدروس ان بقيتم احياء
3 - متابعة الأحد 30 غشت 2020 - 14:50
السياسيين
كولهوم غادي يعلنو عن اصابتهم بالجائحة
وكلهوم ابطال تبارك الله
غادي يتعافاو بعد 14 يوم
الله يحفض بلادنا و صافي
متابعة
كولهوم غادي يعلنو عن اصابتهم بالجائحة
وكلهوم ابطال تبارك الله
غادي يتعافاو بعد 14 يوم
الله يحفض بلادنا و صافي
متابعة
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