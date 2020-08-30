رئيس جماعة يصاب بفيروس كوفيد-19 في تاونات

هسبريس من تاونات

كشف عبد الرحيم الضاوي، رئيس مجلس جماعة البيبان بإقليم تاونات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بخير ويتابع العلاج من المرض حاليا.

وبإصابته بـ"كوفيد-19"، يكون رئيس جماعة البيبان ثاني رئيس مجلس جماعي تطاله الجائحة على مستوى إقليم تاونات، بعدما كان محمد حجيرة، رئيس جماعة تمزكانة، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابته بالعدوى.