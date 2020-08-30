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كُتّاب وآراء
أصوات تحذر الساكنة من "مخاطر كورونا" بوجدة
بادرت السلطة المحلية بوجدة، بتنسيق مع فعاليات مدنية، بتنظيم حملة توعوية بخطورة وباء كورونا بواحة سيدي يحيى، والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، من ارتداء للكمامات واحترام لمسافة الأمان وتجنب التنقلات غير الضرورية.
وعرفت الحملة مشاركة ممثلي السلطة المحلية والمجتمع المدني وفنانين، وجرى خلالها توزيع الكمامات وتحسيس المواطنين بخطورة جائحة فيروس كورونا والتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية منه.
المشاركون في المبادرة شددوا على ضرورة تكثيف حملات التحسيس والتوعية ومواصلة التعبئة الجماعية لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، محذرين من خطورة عدم احترام التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات بالمغرب.
ووفق ما أوردته مصادر رسمية بولاية جهة الشرق؛ سيتم توزيع حوالي 200 ألف كمامة واقية بالمجان على مستوى تراب عمالة وجدة-أنكاد، بالإضافة إلى ملصقات ووصلات إشهارية لتوعية وتحسيس المواطنين بالأخطار الصحية لجائحة فيروس كورونا.