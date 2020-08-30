24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 52 يمنيّا ينالون شهادة الدكتوراه من جامعات المغرب (5.00)

  2. السرقة واعتراض السبيل يورطان شابين ببنسليمان (5.00)

  3. "تدوينة كاذبة" تجرّ ثلاثينيا إلى المساءلة القضائية (5.00)

  4. تحقيق قضائي ضمن تورط ضابط في ارتشاء وتزوير (5.00)

  5. الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | التشارك يروم نجاح الموسم الدراسي بقلعة السراغنة

التشارك يروم نجاح الموسم الدراسي بقلعة السراغنة

التشارك يروم نجاح الموسم الدراسي بقلعة السراغنة
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 18:00

عقد العلامي القريشي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، لقاءات تواصلية افتراضية مع كل من هيئة التأطير والمراقبة التربوية، وهيئة الإدارة التربوية، وأطر التوجيه التربوي، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، لاستعراض سبل إنجاح الدخول المدرسي في ظل جائحة "كوفيد-19".

واستعرضت هذه اللقاءات مضامين المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية بشأن تنظيم الموسم الدراسي، حيث تم إطلاع الجميع على الدلائل المرفقة بالمذكرة التي تطرقت إلى كل من الإطار الوطني المرجعي للنمط التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، والإطار الوطني المرجعي للنمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، والبروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، وكيفية استقبال المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.

المدير الإقليمي للوزارة أبرز أهمية هذه المذكرة الوزارية باعتبارها خارطة الطريق التي أجابت عن كل التساؤلات المطروحة من قبل مختلف المهتمين من أسر وأطر إدارية وتربوية، مركزا في عرضه على المبادئ والمرتكزات والأنماط التربوية التي سيتم اعتمادها واستشارة الآباء وأولياء الأمور للتعبير عن الرغبة في التعليم الحضوري، وكيفية استقبال المتعلمات والمتعلمين، وتوزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الأساسيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.