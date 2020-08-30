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كُتّاب وآراء
التشارك يروم نجاح الموسم الدراسي بقلعة السراغنة
عقد العلامي القريشي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، لقاءات تواصلية افتراضية مع كل من هيئة التأطير والمراقبة التربوية، وهيئة الإدارة التربوية، وأطر التوجيه التربوي، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، لاستعراض سبل إنجاح الدخول المدرسي في ظل جائحة "كوفيد-19".
واستعرضت هذه اللقاءات مضامين المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية بشأن تنظيم الموسم الدراسي، حيث تم إطلاع الجميع على الدلائل المرفقة بالمذكرة التي تطرقت إلى كل من الإطار الوطني المرجعي للنمط التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، والإطار الوطني المرجعي للنمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، والبروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، وكيفية استقبال المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
المدير الإقليمي للوزارة أبرز أهمية هذه المذكرة الوزارية باعتبارها خارطة الطريق التي أجابت عن كل التساؤلات المطروحة من قبل مختلف المهتمين من أسر وأطر إدارية وتربوية، مركزا في عرضه على المبادئ والمرتكزات والأنماط التربوية التي سيتم اعتمادها واستشارة الآباء وأولياء الأمور للتعبير عن الرغبة في التعليم الحضوري، وكيفية استقبال المتعلمات والمتعلمين، وتوزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الأساسيين.