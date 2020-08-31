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كُتّاب وآراء
حملة تحسيس بكورونا تستهدف "سوق حد مزورة"
نظّمت الجمعية الخيرية الإسلامية بالجماعة الترابية حد مزورة، نواحي سطات، حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالسوق الأسبوعي الذي ينعقد كل أحد، حيث جرى توزيع مئات الكمامات على مرتادي السوق، وتنبيه المواطنين بالعالم القروي إلى مخاطر "كوفيد-19".
أحمد الميساوي، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بامزورة، قال في تصريح لهسبريس إن الحملة التحسيسية "تأتي في إطار حثّ المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق جميع التدابير الاحترازية في ظل الوضعية الوبائية الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تطبيقا لما جاء في خطاب الملك".
وأوضح الميساوي أن الحملة التحسيسية التطوّعية "عرفت توزيع ما يفوق 600 كمامة بالمجان على مرتادي السوق الأسبوعي حد امزورة، بمشاركة السلطة المحلية وإشراف منها".
وتوجه رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بامزورة بالشكر إلى السلطة المحلية وأعوانها وأفراد القوات المساعدة والدرك الملكي على تنظيم التباعد الاجتماعي، وتحسيس المواطنين بكافة التدابير الاحترازية بمختلف أرجاء السوق الأسبوعي.