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ثغر مليلية يعتمد "التّعليم بالتناوب" لتفادي الاكتظاظ

ثغر مليلية يعتمد "التّعليم بالتناوب" لتفادي الاكتظاظ
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 31 غشت 2020 - 05:19

اعتمدت مندوبية وزارة التربية والتّعليم في مدينة مليلية المحتلّة "التّعليم بالتّناوب" خلال انطلاق الموسم الدّراسي المقبل 2020-2021.

وتلقّى مديرو المؤسّسات التّعليمية أمرًا لإقرار فترتين منفصلتين في تدريس التّلاميذ حضوريا، الأولى من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا، والثّانية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.

يأتي هذا القرار لتقليل أعداد التّلاميذ في المؤسّسات التّعليمية بثغر مليلية السليب، وبالتالي تفادي الاكتظاظ لتجنّب انتشار عدوى "كورونا" في الوسط التّعليمي.

ومن المنتظر أن تتمّ مناقشة القرار في اجتماع مندوبية التربية والتعليم مع النّقابات، الاثنين، لتقديم توضيحات أكثر حول الصّيغة النهائية لانطلاق الموسم التعليمي بمليلية.

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