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الرئيسية | جهات | طلاب "الحسن الثاني" يتنظرون تأجيل الامتحانات

طلاب "الحسن الثاني" يتنظرون تأجيل الامتحانات

طلاب "الحسن الثاني" يتنظرون تأجيل الامتحانات
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 30 غشت 2020 - 21:30

يواصل القرار الوزاري القاضي بإجراء الامتحانات الجامعية للدورة الربيعية في شتنبر المقبل، إثارة الكثير من الجدل في الأوساط الطلابية، آخره مطالبة طلبة جامعة الحسن الثاني بتأجيلها حتى تستقر الوضعية الوبائية "المقلقة" بمدينة الدار البيضاء.

ووجّه طلاب الجامعة المذكورة مراسلة رسمية إلى رئيستها التنفيذية قصد تأجيل الاختبارات إلى حين تطور الأوضاع الصحية بالبلد وتتاح وسائل تنقل آمنة صحية ومتوفرة للجميع، ما من شأنه ضمان سلامة أعضاء التعليم العالي، من طلبة وأساتذة وإداريين.

وأشارت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى إصابة العديد من الطلاب بفيروس "كورونا" المستجد، بينما يوجد طلبة آخرون مصابون لا تظهر عليهم أعراض المرض، منبهة إلى التداعيات النفسية التي يعيشها الجسم الطلابي في الفترة الراهنة.

وقد أرفقت المراسلة الموجهة إلى رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بعريضة جماعية تضمنت 3666 توقيعا، ولفتت الانتباه إلى عدم جاهزية الطلاب لإجراء الاختبارات المقررة في شتنبر المقبل، داعية في المقابل إلى الاستعانة بالامتحانات عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متتبع الأحد 30 غشت 2020 - 21:56
الجميع يستعد لاجتياز الامتحان بهدوء الا انه البعض من الكسالى و الفاشلين و الذين حرموا من بعض الامتيازات أو يطمعون في الحصول على الفرنكات على حساب قضية نبيلة, فمن يقف وراء التلاعب بالطلبة و العراءض, لماذا لم توقع عراىض من قبل ضد الفساد المستشري في بعض المؤسسات. كلية الحقوق المحمدية نموذجا, و كذلك فساد المكتب الجهوي لنقابة التعليم المحمدية, لي عندو شي حساب مع الوزارة يخرج نيشان بلا ما يبقى مخبع ورا الطلبة, راه معروف لي محرك هاد شي و علاش,,,و خليو ولاد الشعب فالتقار
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2 - غيلان نذير الأحد 30 غشت 2020 - 22:02
ثمة لخبطة و تخبط و عشوائية واضحة في قضية تدبير الدخول الجامعي و امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة- و ثمة قرارات كثيرة في اسبوع واحد و كلها غير واضحة - مثلا: ترك الاختيار للاسر بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد و صادار مذكرات و محاولات ارضاء فئات و محاوة اخفاء الارضاء بدرائع واهية- ثم قضية احداث مراكز للقرب لاجتياز الامتحانات مما جعل كثير من الطلبة في مناطق متعددة يطالبون ايضا بتقريب الامتحانات منهم الخ- ثمة قرارات متسرعة و محاولة ترك كثير من الفاعلين التدخل في قضية اجتياز الامتحانات من جماعات و جهات و اقاليم و مدراء مدارس و مناديب وزراء و جمعيات و مراضد وووو- و النتيجة تخبط و تشويش و لا احد اليوم يمتلك تصورا واضحا و معلومة واضحة- ربما الوزارة في حيرة و تريد اضاء فئات كثيرة او الانصات الى جهات كثيرة و النتيجة لخبطة في لخبطة- الكل يعطي رأيا و اقتراحا و بديلا الا اصحاب الشأن اي الاساتذة الذي يعرفون تدبير امورهم-
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3 - طالبة الأحد 30 غشت 2020 - 22:08
جميع طلاب الجامعات المغربية ينتظرون و يطالبون بالتأجيل...
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4 - مديحة الأحد 30 غشت 2020 - 22:12
حسم الامر بالنسبة لكلية الآداب و العلوم الإنسانية عين الشق. أصدرت راسلنا منسق شعبة الدراسات واخبرنا ان الامتحانات ستكون في وقتها 7 شتنبر.
ووضعت إدارة الكلية اليوم البرنامج ولوائح بأسماء الطلبة ورقم القاعات.
كما وزعت الطلبة حوالي 28 طالب في القسم.
ثم أن الرقم الذي وقع العريضة يتجاوز 7000
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5 - متتبعة الأحد 30 غشت 2020 - 22:28
الطلبة المغاربة جميعهم سيطالبون بالتأجيل و لو كان حجرا صحيا مفروضا طيلة السنة !
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