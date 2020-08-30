طلاب "الحسن الثاني" يتنظرون تأجيل الامتحانات

هسبريس من الدار البيضاء

يواصل القرار الوزاري القاضي بإجراء الامتحانات الجامعية للدورة الربيعية في شتنبر المقبل، إثارة الكثير من الجدل في الأوساط الطلابية، آخره مطالبة طلبة جامعة الحسن الثاني بتأجيلها حتى تستقر الوضعية الوبائية "المقلقة" بمدينة الدار البيضاء.

ووجّه طلاب الجامعة المذكورة مراسلة رسمية إلى رئيستها التنفيذية قصد تأجيل الاختبارات إلى حين تطور الأوضاع الصحية بالبلد وتتاح وسائل تنقل آمنة صحية ومتوفرة للجميع، ما من شأنه ضمان سلامة أعضاء التعليم العالي، من طلبة وأساتذة وإداريين.

وأشارت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى إصابة العديد من الطلاب بفيروس "كورونا" المستجد، بينما يوجد طلبة آخرون مصابون لا تظهر عليهم أعراض المرض، منبهة إلى التداعيات النفسية التي يعيشها الجسم الطلابي في الفترة الراهنة.

وقد أرفقت المراسلة الموجهة إلى رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بعريضة جماعية تضمنت 3666 توقيعا، ولفتت الانتباه إلى عدم جاهزية الطلاب لإجراء الاختبارات المقررة في شتنبر المقبل، داعية في المقابل إلى الاستعانة بالامتحانات عن بعد.