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الموعد المسبق ضرورة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف

الموعد المسبق ضرورة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف
هسبريس من الرباط
الأحد 30 غشت 2020 - 17:55

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن على الراغبين في إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يراجعوا وجوبا، وبشكل مسبق، ابتداء من 03 شتنبر 2020، البوابة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم لهذه الغاية تحت عنوان WWW.CNIE.MA، وذلك للحصول على موعد محدد ومسبق لإنجاز هذه البطاقة التعريفية في أحسن الظروف.

وأكدت المديرية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن هذه البوابة الإلكترونية تسمح لعموم المرتفقات والمرتفقين بالحصول على موعد محدد وثابت لتقديم طلبات إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتتبع مراحل إنجازها.

واعتبرت المديرية أن ذلك سيضمن تفادي الاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، وبالتالي احترام شروط التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة التي تفرضها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة "كوفيد-19"، كما أنه سيمكن أيضا مصالح الأمن الوطني من إسداء وتقديم هذه الخدمة في ظروف ملائمة ومطبوعة بالجودة.

وذكّرت إدارة الأمن بأن المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، تنص على أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها، كتغيير محل السكنى مثلا، مع تخويل المواطنين إمكانية استبدال بطاقاتهم القديمة التي ما زالت سارية المفعول متى أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة.

وقالت المديرية إنها إذ تؤكد إلزامية مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على موعد مسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع مراعاتها لبعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها استثناء تلقي الطلبات بشكل فوري ومباشر، مثل حالات الأشخاص كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو المتوفرين على مواعيد طبية مستعجلة، فإنها تشدد في المقابل على أن مناط اشتراط الولوج عبر البوابة الإلكترونية هو الحرص على تقديم هذه الوثيقة التعريفية في ظروف تضمن الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من جهة، وتسمح بتجويد ظروف استقبالهم وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة لهم من جهة ثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ABDELGHANI الأحد 30 غشت 2020 - 18:07
لتنوير الرأي العام هل هذه البطاقة اي التعريف الوطنية يمكن انجازها قبل انتهاء صلاحية الأولى ؟ او تجديدها عن طريق البوابة المخصصة لها ،وشكرا على اجابتكم
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0
2 - حاتم الأحد 30 غشت 2020 - 18:11
الموقع لا يعطي أي موعد . أتكلم عن تجربتي . فبد عدة محاولات لأخد موعد بعد طبعا ملء جميع البيانات . للأسف خاصية أخد تلمواعد لا تعمل حتى أني شككت في أن جميع المواعيد شاغرة و وصلت إلي شهر 12 دون جدوى . أتكلم هنا عن موعد لمدينة سلا . لا أعلم إن كان المشكل فقط في سلا أم أنه مشكل في الموقع كله
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6
3 - أمازيغي عبدالله الأحد 30 غشت 2020 - 18:12
ما هي هذه الخدمات التي توفرها هذه البطاقة الإلكترونية ؟
أظن مثلها مثل سابقتها لا تسمن ولا تغنينا عن الوثائق الورقية ،
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2
4 - عماد الأحد 30 غشت 2020 - 18:13
المشكل هو انني حاولت مرارا اخذ الموعد لكن الموقع لم يعد يتيح توقيت اخذ الموعد فهل سيتم تدارك هذا المشكل؟
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7
5 - Ahmed الأحد 30 غشت 2020 - 18:17
لماذا لم يحددوا الوثائق المطلوبة بطريقة واضحة ويضعونها في نفس الموقع؟
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3
6 - مواطن الأحد 30 غشت 2020 - 18:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا إنتهت مدة صلاحية بطاقتي وحصلت على موعد و لا أعرف ماذا أفعل إذا أردت القيام بأي عملية إدارية مثلا بيع أو شراء أو مصادقة من لديه معلومات فليفيدنا بها جزاه الله خيرا
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