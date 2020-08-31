"فيروس كورونا" يقتحم خيرية "باب الخوخة" بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها مستخدمو ونزلاء المركب الاجتماعي باب الخوخة بفاس تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل هذه "الخيرية" التي تعد الأكبر من نوعها بمدينة فاس؛ إذ تأوي حوالي 400 نزيل ونزيلة، وتشغل نحو 50 مستخدما.

ووفقا لما أكدته لهسبريس الجمعية الخيرية المشرفة على تسيير المركب الاجتماعي المذكور، فقد كشفت نتائج التحاليل المتوصل بها الأحد إصابة 10 أشخاص بالوباء، لتُضاف هذه الحصيلة إلى 7 حالات أخرى أعلنت إصابتها بالفيروس السبت.

وأكد مصدر هسبريس أن ضمن المصابين يوجد نزيلان، بينما تخص باقي الحالات مستخدمين داخل المؤسسة، مؤكدا أن رصد هذه الحالات، التي لا تعاني من أية أعراض للإصابة بالوباء، جاء إثر عملية كشف عن الفيروس همت جميع مكونات المركب الاجتماعي، وأشرفت عليها مصالح التعاون الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن لجنة مشتركة من ولاية جهة فاس مكناس ومندوبية الصحة بفاس ومصالح التعاون الوطني ستحل بالمركب الاجتماعي باب الخوخة، غدا الاثنين، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها لتفادي تفشي الفيروس وسط النزلاء والمستخدمين، خصوصا أن عددا كبيرا من المستفيدين من الرعاية داخل المؤسسة هم من كبار السن ويعانون من الهشاشة الصحية.