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إنقاذ 15 مرشحا للهجرة غير النظامية بسواحل سبتة
الأحد 30 غشت 2020 - 20:12
تمكنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، الأحد، من إنقاذ 15 مغربيا مرشحا للهجرة غير النظامية، أثناء محاولة الوصول إلى ثغر سبتة المحتل على متن قارب بنية الهجرة نحو الضفة الشمالية.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن خدمة الإنقاذ البحري تلقت في أولى ساعات صباح الأحد تحذيرا من عناصر الحرس المدني الإسباني، يفيد بتواجد قارب على متنه 15 شخصا، 11 منهم رجال، و4 نساء، بعرض البحر.
وأوضح المصدر الإعلامي ذاته أن قارب الإنقاذ البحري (أتاريا) قام بنقل الأشخاص الـ 15 إلى ميناء سبتة، مشيرا إلى أنهم خضعوا لفحوصات من طرف عناصر الصليب الأحمر، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر القديم حيث سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي.