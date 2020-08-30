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إصابات ووفيات بكورونا تسم وضعية الوباء بسوس

إصابات ووفيات بكورونا تسم وضعية الوباء بسوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 30 غشت 2020 - 19:19

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة سوس ماسة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 1144 حالة، بعد تسجيل 44 إصابة جديدة.

وسجلت بعمالة أكادير إداوتنان 26 حالة، وبإنزكان آيت ملول 7 حالات، ومثلها في إقليم طاطا، و3 حالات بإقليم تزنيت، وحالة واحدة بإقليم اشتوكة آيت باها، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة بإقليم تارودانت.

وبلغ عدد حالات الشفاء في عموم الجهة 359 حالة منذ بداية انتشار الجائحة، بعد تسجيل 25 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 15 حالة بإقليم تزنيت، و8 حالات بأكادير، وحالتان بإنزكان آيت ملول.

ووفقا للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد بلغت حصيلة الوفيات على مستوى الجهة ذاتها 22 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات إضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بكل من أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول وإقليم تزنيت.

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