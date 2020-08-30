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الرئيسية | جهات | جهة فاس تحصي 8 وفيات بـ"كورونا" خلال يوم

جهة فاس تحصي 8 وفيات بـ"كورونا" خلال يوم

جهة فاس تحصي 8 وفيات بـ"كورونا" خلال يوم
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 30 غشت 2020 - 21:05

سجلت جهة فاس مكناس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 180 وفاة.

وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، ذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 5 وفيات إضافية بمدينة فاس، ووفاة واحدة بكل من مكناس وتازة وبولمان.

المديرية ذاتها أفادت أنه تم، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بجهة فاس مكناس، ليتخطى إجمالي الإصابات بالوباء 9 آلاف حالة، حيث وصل بالضبط إلى 9017 حالة.

وحسب المصدر ذاته، واصلت مدينة فاس تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية بجهتها، بإحصائها 44 إصابة جديدة، فيما توزعت باقي الإصابات على مكناس بـ28 حالة، وتازة بـ21 حالة، وبولمان بـ16 حالة، وتاونات بـ13 حالة، وصفرو بـ6 حالات، وإفران بـ5 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي حالة بكل من الحاجب ومولاي يعقوب.

أما فيما يتعلق بإجمالي حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" بجهة فاس مكناس، فقد ارتفع إلى 7792 حالة شفاء، عقب تماثل 234 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوجد رهن العلاج من الإصابة بالفيروس التاجي 1045 حالة بعموم جهة فاس مكناس، توجد ضمنها 12 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - lahnine ahmed الأحد 30 غشت 2020 - 21:14
سلام الله احد الباس كلشي كي تحمل المسئولية
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