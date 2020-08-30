28 حالة تتعافى من "الفيروس" في جهة طنجة

أيوب صدور من تطوان

سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 9753 منذ بداية الجائحة، ضمنها 239 وفاة، وهو ما يمثل 15.88 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ62 حالة، يليها إقليم العرائش بـ11 إصابة، إضافة إلى 6 حالات بكل من تطوان والمضيق الفنيدق، وحالتين بالحسيمة، وحالة واحدة بكل من وزان وشفشاون.

في المقابل ارتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها إلى 8867 حالة، عقب تسجيل 28 حالة شفاء بمدينة طنجة.

وبلغة الأرقام دائما، سجلت الجهة حالتي وفاة ليصل معدل الإماتة بالفيروس إلى 2.39 في المائة، بينما وصلت نسبة الشفاء 90 في المائة، في الوقت الذي بلغ عدد الحالات النشطة 643 حالة إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأحد.