سبتة المحتلة تحصي 90 حالة نشطة بـ"كورونا"

جمال سماحي من تطوان

أعلنت سبتة، الأحد، عن رصد 9 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا"، مما رفع عدد الحالات الإيجابية في المدينة المحتلة إلى 90 حالة، منذ عودة الوباء إليها مطلع الشهر الجاري.

بالمقابل كشفت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، تماثل 5 حالات مصابة بـ"كوفيد-19"، للشفاء، الأحد، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 240 حالة، من أصل 335 حالة إيجابية سجلت منذ بداية الجائحة، ضمنها 5 حالات وفاة سجلت سابقا.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن 87 حالة نشطة بالفيروس التاجي تخضع للبروتوكول العلاجي، في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، فيما أدخلت 3 حالات جديدة غرفة العزل بقسم الطوارئ بمستشفى سبتة الجامعي.