24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دراسة: "جائحة كورونا" تزيد إقبال الألمان على البطاطس المجمدة
- الماء نواحي الصخيرات
- تفاصيل آخر الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا
- مغاربة وانتخابات 2021
- "روبوت صغير" يتفقد ويدعم نفسيا مرضى "كوفيد-19"
الحكومة الجزائرية ترحب بالحوار مع المغرب .. تحوّلات أم شعارات؟ (3.00)
ليلة بيضاء بمدنِ المملكة.. مفرقعات عاشوراء تهزم "طوارئ كورونا" (1.00)
- "احتفالات الشعالة" تبثّ الرعب بين الأحياء الشعبية في الدار البيضاء - (139)
- شغب وإصابات في الرباط - (95)
- ليلة بيضاء بمدنِ المملكة.. مفرقعات عاشوراء تهزم "طوارئ كورونا" - (92)
- الحكومة الجزائرية ترحب بالحوار مع المغرب .. تحوّلات أم شعارات؟ - (83)
- المغرب يسجل 1343 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سبتة المحتلة تحصي 90 حالة نشطة بـ"كورونا"
أعلنت سبتة، الأحد، عن رصد 9 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا"، مما رفع عدد الحالات الإيجابية في المدينة المحتلة إلى 90 حالة، منذ عودة الوباء إليها مطلع الشهر الجاري.
بالمقابل كشفت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، تماثل 5 حالات مصابة بـ"كوفيد-19"، للشفاء، الأحد، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 240 حالة، من أصل 335 حالة إيجابية سجلت منذ بداية الجائحة، ضمنها 5 حالات وفاة سجلت سابقا.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن 87 حالة نشطة بالفيروس التاجي تخضع للبروتوكول العلاجي، في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، فيما أدخلت 3 حالات جديدة غرفة العزل بقسم الطوارئ بمستشفى سبتة الجامعي.