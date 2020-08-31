مقاهٍ تفرض "رسوم كورونا" بمطار محمد الخامس

هسبريس من الرباط

أقدمت مقاهٍ بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء على زيادة رسوم إضافية تهم مصاريف التعقيم ضد فيروس "كورونا".

وعبر مجموعة من البيضاويين عن امتعاضهم من هذه الزيادة، التي تنضاف إلى الأسعار المرتفعة أصلا بجل محلات تقديم المشروبات والوجبات السريعة، التي تقدم خدماتها بالمطار الدولي للعاصمة الاقتصادية.

وقال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إنه لم يسبق له أن سجل إقدام أي من المقاهي على تطبيق مثل هذه الرسوم.

وأضاف النوري، في تصريح لهسبريس، "لأول مرة أسمع عن فرض مثل هذا الرسم، في الوقت الذي حرصنا، كمهنيين وأصحاب محلات تجارية وخدماتية، على المساهمة التطوعية في حملات تعقيم واسعة منذ بداية تفشي جائحة كورونا".

من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أنه تمت مراسلة السلطات المختصة بشأن فرض رسوم خاصة بـ"كورونا" بشكل غير قانوني من طرف بعض المقاهي.

وقال الخراطي، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الخطوة غير قانونية، وتكشف مدى إصرار البعض على استغلال فترة تفشي الجائحة من أجل تحقيق أرباح مادية بأي وجه كان".