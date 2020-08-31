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كُتّاب وآراء
زخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء في عدة مناطق
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية، محليا قوية، عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية بعد غد الأربعاء.
في نشرة خاصة من "المستوى البرتقالي"؛ أوضحت المديرية أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال، وبولمان والرشيدية، وفكيك وميدلت، وورزازات وتارودانت، وطاطا وتنغير وزاكورة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء.
هذه الزخات ستهم أيضا، وفق المصدر نفسه، عمالات وأقاليم الحوز وأسا الزاك، وأزيلال والرشيدية، وفكيك وميدلت، وورزازات وتارودانت، وطاطا وتنغير وزاكورة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء إلى غاية الساعة الواحدة من فجر بعد غد الأربعاء.
هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة بالبرَد أو بهبات رياح، وتلك الخاصة بهذا اليوم ستستمر في زاكورة والرشيدية إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.
وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن رياحا عاصفية محلية قوية، تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومترا في الساعة، ستهم اليوم الاثنين عمالات وأقاليم فحص أنجرة والمضيق الفنيدق وطنجة أصيلة وتطوان.