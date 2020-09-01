24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سيرة "فرويد" على "نتفليكس" .. الهستيريا والكذب وجهان لعملة واحدة (5.00)

  2. هل يبطل مجلس المنافسة اتفاق شركات التأمين بشأن حوادث السير؟ (5.00)

  3. إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي (5.00)

  4. اصطدام دراجة وشاحنة يخلف قتيلا في "أولاد عامر" (5.00)

  5. عامل النّاظور يفرض الحجر على ميناء غرب المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الكشفية تجمع 130 كيسا من الدم في القصر الكبير‬

الكشفية تجمع 130 كيسا من الدم في القصر الكبير‬

الكشفية تجمع 130 كيسا من الدم في القصر الكبير‬
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 08:36

تحت شعار "جدد حياتك بالتطوع..جدد دمك بالتبرع"، بصمت الكشفية الحسنية المغربية فرع القصر الكبير على حملة للتبرع بالدم على مدى يومين، مكنت من توفير كمية مهمة بلغت 130 كيسا من الدم.

محمد بن كيران، عن الجهة المنظمة، قال إن هذه الحملة، التي أطلقت بدعم من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، وتنسيق مع المركز الوطني لتحاقن بالدم، وتعاون مع جمعية الإحياء للتبرع بالدم بإقليم العرائش، تهدف إلى تعبئة الساكنة المحلية من أجل التبرع بالدم؛ وذلك في ظل الخصاص الكبير التي تعانيه المستشفيات في هذه المادة الحيوية والضرورية لإنقاذ المرضى.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المبادرة ترمي إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بشكل تطوعي ومنتظم، مشيرا إلى أنها مرت في ظروف متميزة احتُرمت فيها جميع الشروط الصحية للحفاظ على سلامة الأطر الصحية وأعضاء الجمعية والمتبرعين.

وكشف محمد بن كيران أن العملية خصصت لها قاعتان للانتظار احترمت فيهما مسافة الأمان، وكذلك قاعة للأكل تتوفر فيها تهوية مناسبة، والأمر نفسه بقاعة التبرع، مستحضرا القيام بتعقيم وتطهير مستمر ومتواصل طيلة فترات الحملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.