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كُتّاب وآراء
الكشفية تجمع 130 كيسا من الدم في القصر الكبير
تحت شعار "جدد حياتك بالتطوع..جدد دمك بالتبرع"، بصمت الكشفية الحسنية المغربية فرع القصر الكبير على حملة للتبرع بالدم على مدى يومين، مكنت من توفير كمية مهمة بلغت 130 كيسا من الدم.
محمد بن كيران، عن الجهة المنظمة، قال إن هذه الحملة، التي أطلقت بدعم من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، وتنسيق مع المركز الوطني لتحاقن بالدم، وتعاون مع جمعية الإحياء للتبرع بالدم بإقليم العرائش، تهدف إلى تعبئة الساكنة المحلية من أجل التبرع بالدم؛ وذلك في ظل الخصاص الكبير التي تعانيه المستشفيات في هذه المادة الحيوية والضرورية لإنقاذ المرضى.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المبادرة ترمي إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بشكل تطوعي ومنتظم، مشيرا إلى أنها مرت في ظروف متميزة احتُرمت فيها جميع الشروط الصحية للحفاظ على سلامة الأطر الصحية وأعضاء الجمعية والمتبرعين.
وكشف محمد بن كيران أن العملية خصصت لها قاعتان للانتظار احترمت فيهما مسافة الأمان، وكذلك قاعة للأكل تتوفر فيها تهوية مناسبة، والأمر نفسه بقاعة التبرع، مستحضرا القيام بتعقيم وتطهير مستمر ومتواصل طيلة فترات الحملة.