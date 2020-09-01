هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وسوس مع طقس حار شيئا ما بالسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط والسايس والجنوب الشرقي وسوس وجنوب المملكة.

ومن المرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية كثيرة فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وكذا سحب غير مستقرة مع زخات مطرية رعدية محليا قوية فوق مرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي مع برد وزوابع تحت الرعد واحتمال أن تصل إلى منطقة سوس وإلى شمال-شرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة غربية إلى أحيانا شمالية عموما بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 25 و31 درجة بكل من أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة، وما بين 19 و 25 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية والسهول الغربية للأطلس والسايس، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و42 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بسهول الرحامنة وتادلة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، وسوس وبالجنوب-الشرقي، وما بين 26 و32 درجة بالسهول الأطلسية، وبالواجهة المتوسطية وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية وبالأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز والساحل الأطلسي.