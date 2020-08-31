عامل النّاظور يفرض الحجر على ميناء غرب المتوسط

عبد الكريم هرواش من النّاظور

قرّر علي خليل، عامل إقليم النّاظور، فرض حجر صحّي كامل على ورش بناء ميناء غرب المتوسّط بعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في صفوف العاملين فيه.

وشرعت عناصر السّلطة المحلية والأمن وأفراد من القوات المساعدة في تطبيق الحجر الصحي على الورش ابتداءً من صباح الاثنين، مع استئناف العمل وفق شروط وقائية ومواكبة طبية.

وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأنّ القرار صاحبته إجراءات لضمان التطبيب والتّموين، وكذا إنشاء مستشفى ميداني داخل الورش لتقديم العلاج للمصابين.

وفُرضت على الورش رقابة صارمة؛ إذ لا يُسمح لأحد بدخوله إلّا للضّرورة وبعد الإدلاء برخصة استثنائية خاصّة، مع التقيد بالشّروط الوقائية المعمول بها.

ويأتي قرار عامل الإقليم هذا من أجل الحيلولة دون تحوّل الورش، الذي يضمّ حوالي 1700 عامل في مجالات مختلفة، إلى بؤرة سوداء لمرض "كوفيد-19".