"كورونا" يقتحم باخرة قادمة من فرنسا صوب المغرب

عبد الكريم هرواش من الناظور

كشفت تحاليل مخبرية، صباح الاثنين، عن إصابة 11 مسافرًا قادمين على متن باخرة من مدينة "سيت" الفرنسية صوب الناظور بفيروس كورونا المستجدّ.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، فيما فُرض على بقية الركّاب الآخرين البقاء في الحجر لمدّة أسبوعين للتأكد من عدم حملهم للعدوى.

وكانت خلية اليقظة الوبائية التابعة لمستشفى الحسني قد أجرت تحاليل مخبرية لركاب الباخرة التي رست بميناء بني أنصار، الأحد، للكشف عن فيروس "كورونا".