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كُتّاب وآراء
"كورونا" يقتحم باخرة قادمة من فرنسا صوب المغرب
كشفت تحاليل مخبرية، صباح الاثنين، عن إصابة 11 مسافرًا قادمين على متن باخرة من مدينة "سيت" الفرنسية صوب الناظور بفيروس كورونا المستجدّ.
وجرى نقل المصابين إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، فيما فُرض على بقية الركّاب الآخرين البقاء في الحجر لمدّة أسبوعين للتأكد من عدم حملهم للعدوى.
وكانت خلية اليقظة الوبائية التابعة لمستشفى الحسني قد أجرت تحاليل مخبرية لركاب الباخرة التي رست بميناء بني أنصار، الأحد، للكشف عن فيروس "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
هو أن الله الهاكم في أنفسكم !
لا سب و لا شتم في الجيران !
لا تطاول على الآخرين !
وضعتو ارجلكم على الأرض !
عرفتو حجمكم الحقيقي !
هكدا اصبحتم شعب ككل شعوب العالم !!!
فمن المقصر واين المراقبة ،هذه مغامرة بحياة الغير
نحمد الله على قدومهم ،ونتمنى ان يخضعوا للتحاليل المخبرية ،ونتمنى ان تكون سلبية ويلتحقوا بأهلهم و ذويهم الذين ينتظرونهم على احر من الجمر ،
المفروض تحليلتين قبل 48 ساعة، لكن المسافرين القادمين من دول بعيدة كالمانيا و بلجيكا و .................. يستحيل إجراء التحليلة لبعد المسافة و بالتالي التحليلة تكون في الباخرة،