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الرئيسية | جهات | "كورونا" يقتحم باخرة قادمة من فرنسا صوب المغرب

"كورونا" يقتحم باخرة قادمة من فرنسا صوب المغرب

"كورونا" يقتحم باخرة قادمة من فرنسا صوب المغرب
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 31 غشت 2020 - 17:35

كشفت تحاليل مخبرية، صباح الاثنين، عن إصابة 11 مسافرًا قادمين على متن باخرة من مدينة "سيت" الفرنسية صوب الناظور بفيروس كورونا المستجدّ.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، فيما فُرض على بقية الركّاب الآخرين البقاء في الحجر لمدّة أسبوعين للتأكد من عدم حملهم للعدوى.

وكانت خلية اليقظة الوبائية التابعة لمستشفى الحسني قد أجرت تحاليل مخبرية لركاب الباخرة التي رست بميناء بني أنصار، الأحد، للكشف عن فيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 17:54
دابا كورونا رجع مع القراصنة... رجع يقتاحم البواخر....
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17
2 - بشير الاثنين 31 غشت 2020 - 17:57
ألم يقولوا انه لا سفر الابعد نتيجة التحليل السلبية لهذا المرض. كيف ركب هؤلاء السفينة وهم مصابون بالمرض. وما ذنب الركاب الآخرون الذين فرض عليهم حجر لأسبوعين. ولكن عليهم بالصبر فالضرورة لها أحكام.
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62
3 - ملاحض الاثنين 31 غشت 2020 - 18:00
الشيء إلاجابي في هتهي الكورونا :
هو أن الله الهاكم في أنفسكم !
لا سب و لا شتم في الجيران !
لا تطاول على الآخرين !
وضعتو ارجلكم على الأرض !
عرفتو حجمكم الحقيقي !
هكدا اصبحتم شعب ككل شعوب العالم !!!
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-19
4 - ahmed الاثنين 31 غشت 2020 - 18:02
اين هو تحليلة كورونا ودم ،وضعتم شروطا .
فمن المقصر واين المراقبة ،هذه مغامرة بحياة الغير
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25
5 - rme1974 الاثنين 31 غشت 2020 - 18:03
bonne vacances pour tous. quand on vous dit de rester chez vous et voilà le résultat
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10
6 - العجب العجاب الاثنين 31 غشت 2020 - 18:05
كيف سمح للمسافرين مغادرة فرنسا صوب المغرب دون إجراء تحاليل شي لعبة تما
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17
7 - الغول الاثنين 31 غشت 2020 - 18:12
لقد أصبحت كورونا هي ميدوزا العصر الحاضر.....تضخيم و تهويل منقطع النظير...العديد من الدول الأوروبية استعادت حياتها العادية بل إن بريطانيا قامت بإدراج كورونا ضمن الامراض العادية التي لا تشكل خطورة إلا للمصابين بأمراض مزمنة...
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9
8 - FENANE الاثنين 31 غشت 2020 - 18:14
الحمدلله على سلامتهم انهم إخواننا المغاربة العالقين بالخارج وخصوصا فرنسا الملاحظ انهم مروا بأسوء الظروف من منذ مارس المنصرم
نحمد الله على قدومهم ،ونتمنى ان يخضعوا للتحاليل المخبرية ،ونتمنى ان تكون سلبية ويلتحقوا بأهلهم و ذويهم الذين ينتظرونهم على احر من الجمر ،
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14
9 - مغربي في المهجر الاثنين 31 غشت 2020 - 18:22
إلى الذين يسألون عن سبب صعود المسافرين بدون تحليلة !!
المفروض تحليلتين قبل 48 ساعة، لكن المسافرين القادمين من دول بعيدة كالمانيا و بلجيكا و .................. يستحيل إجراء التحليلة لبعد المسافة و بالتالي التحليلة تكون في الباخرة،
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0
10 - الوكيلي الاثنين 31 غشت 2020 - 18:35
أنا لم أعد أفهم شيئاً ما جدوى التحليلات كيف تسللت كورونا الى الباخرة علماً أن كل مسافر معه شهادة تثبت عدم إصابته
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