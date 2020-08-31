"كورونا" يقتل 30 شخصاً .. وعدد الحالات الخطرة يتجاوز 200

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد مقابل شفاء 1240 حالة إضافية.

وأضاف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة، أن عدد الحالات الخطيرة والحرجة ارتفع ليصل إلى 202 حالة، منها 48 تحت التنفس الاصطناعي.

وتتوزع الوفيات الجديدة على كل من مدينة مراكش بـ 7 وفيات، والدار البيضاء الكبرى وفاس بـ5 حالات لكل منهما، مع حالتي وفاة بكل من ورزازات وعمالة طنجة أصيلة، ثم حالة وفاة واحدة في كل من الرباط وسطات وخنيفرة وآسفي وتطوان وزاكورة والرشيدية وقلعة سراغنة وميدلت.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، نالت جهة الدار البيضاء سطات 377 حالة، منها 306 بالبيضاء، و23 بالجديدة، و15 بالمحمدية، و9 بميدونة و8 في كل من نواصر وبرشيد، و7 حالات بسطات وحالة واحدة ببنسليمان.

جهة مراكش آسفي سجلت 135 حالة إضافية، ضمنها 87 بمراكش، و24 بقلعة سراغنة، و9 بالرحامنة، و8 بالصويرة، و3 حالات بالحوز، وحالتان في كل من يوسفية وشيشاوة. كما سجلت جهة فاس مكناس 133 حالة، منها 68 بفاس، و36 بمكناس، و11 بتاونات، و6 في كل من صفرو وتازة، و4 حالات بمولاي يعقوب، وحالتان بإفران.

جهة درعة تافيلالت سجلت 116 حالة، منها 43 برشيدية، و31 بورزازات، و22 بميدلت، و16 بزاكورة، و4 بتنغير؛ فيما رصدت 109 حالات بالرباط سلا القنيطرة، منها 30 بسلا، و26 بالقنيطرة، و23 بالصخيرات تمارة، و17 بالرباط، و8 بسيدي سليمان، و4 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات.

جهة بني ملال خنيفرة أفرزت 97 حالة جديدة، منها 39 بأزيلال، و31 بخريبكة، و16 بخنيفرة، و6 بالفقيه بنصالح، و5 ببني ملال، بينما سجلت 89 حالة جديدة في طنجة تطوان الحسيمة، منها 40 بعمالة طنجة أصيلة، و31 بتطوان، و6 في كل من المضيق الفنيدق والحسيمة، و3 في كل من شفشاون والعرائش.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 72 حالة مؤكدة كلها في بؤرة مهنية بوادي الذهب، ثم 47 حالة جديدة في سوس ماسة، منها 34 بأكادير إدوتنان، و9 بإنزكان آيت ملول، و4 باشتوكة آيت باها؛ فيما نالت الجهة الشرقية 16 حالة، منها 8 بالناظور، و6 بوجدة أنكاد، وحالتان بجرادة.