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الرئيسية | جهات | "كورونا" يقتل 30 شخصاً .. وعدد الحالات الخطرة يتجاوز 200

"كورونا" يقتل 30 شخصاً .. وعدد الحالات الخطرة يتجاوز 200

"كورونا" يقتل 30 شخصاً .. وعدد الحالات الخطرة يتجاوز 200
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 19:00

أفادت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد مقابل شفاء 1240 حالة إضافية.

وأضاف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة، أن عدد الحالات الخطيرة والحرجة ارتفع ليصل إلى 202 حالة، منها 48 تحت التنفس الاصطناعي.

وتتوزع الوفيات الجديدة على كل من مدينة مراكش بـ 7 وفيات، والدار البيضاء الكبرى وفاس بـ5 حالات لكل منهما، مع حالتي وفاة بكل من ورزازات وعمالة طنجة أصيلة، ثم حالة وفاة واحدة في كل من الرباط وسطات وخنيفرة وآسفي وتطوان وزاكورة والرشيدية وقلعة سراغنة وميدلت.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، نالت جهة الدار البيضاء سطات 377 حالة، منها 306 بالبيضاء، و23 بالجديدة، و15 بالمحمدية، و9 بميدونة و8 في كل من نواصر وبرشيد، و7 حالات بسطات وحالة واحدة ببنسليمان.

جهة مراكش آسفي سجلت 135 حالة إضافية، ضمنها 87 بمراكش، و24 بقلعة سراغنة، و9 بالرحامنة، و8 بالصويرة، و3 حالات بالحوز، وحالتان في كل من يوسفية وشيشاوة. كما سجلت جهة فاس مكناس 133 حالة، منها 68 بفاس، و36 بمكناس، و11 بتاونات، و6 في كل من صفرو وتازة، و4 حالات بمولاي يعقوب، وحالتان بإفران.

جهة درعة تافيلالت سجلت 116 حالة، منها 43 برشيدية، و31 بورزازات، و22 بميدلت، و16 بزاكورة، و4 بتنغير؛ فيما رصدت 109 حالات بالرباط سلا القنيطرة، منها 30 بسلا، و26 بالقنيطرة، و23 بالصخيرات تمارة، و17 بالرباط، و8 بسيدي سليمان، و4 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات.

جهة بني ملال خنيفرة أفرزت 97 حالة جديدة، منها 39 بأزيلال، و31 بخريبكة، و16 بخنيفرة، و6 بالفقيه بنصالح، و5 ببني ملال، بينما سجلت 89 حالة جديدة في طنجة تطوان الحسيمة، منها 40 بعمالة طنجة أصيلة، و31 بتطوان، و6 في كل من المضيق الفنيدق والحسيمة، و3 في كل من شفشاون والعرائش.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 72 حالة مؤكدة كلها في بؤرة مهنية بوادي الذهب، ثم 47 حالة جديدة في سوس ماسة، منها 34 بأكادير إدوتنان، و9 بإنزكان آيت ملول، و4 باشتوكة آيت باها؛ فيما نالت الجهة الشرقية 16 حالة، منها 8 بالناظور، و6 بوجدة أنكاد، وحالتان بجرادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كبدانة سيتي الاثنين 31 غشت 2020 - 19:09
يتوهم كل من يظن أو يعتقد أن هناك انحسار للفيروس أو أنه قد يتم النجاح في السيطرة و التحكم في جائحة كورونا و القضاء عليها بدون وضع بروتوكول صحي صارم مع وضع استراتيجية جادة وشاملة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقا تاما على أرضية الواقع وانزال لمواد و مساطر حالة الطوارئ المنظمة لكل الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية بقوانين زجرية مع زيادة تشديدها و تطبيقها و تفعيلها دون تراخ و تسامح في جميع القطاعات العمومية و الخاصة و دون استثناء أحد من ذلك , و فرض حجر صحي شامل و إغلاق تام
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11
2 - مواطن الاثنين 31 غشت 2020 - 19:11
الوباء يفتك بالمزيد من الأرواح، وينتشر بين أفراد الفرق الرياضية وفي المحاكم... أخاف من انتشار غير مسبوق في المدارس. حفظ الله الجميع.
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51
3 - الطنز البنفسجي الاثنين 31 غشت 2020 - 19:16
عدد الاصابات نقدرو نتفهموهم بعدد التحاليل الكبير.
ولكن عدد الوفيات اليومي راه كبير.
ربما الخلل فبرتوكول العلاج المنزلي أو عن بعد..
الأمر راه صعيب بزاف حيت كياخد مجهود أمراض اخرى اخطر عند الناس.
حنا السبب.. الفوضى والسيبة وقاليك ماباغينش يديو ولادهم للمدرسة خايفين عليهم..
أودي ايلا كان غير هاد الولاد للي محيحين ومعمرين الزناقي متكذبوش علينا وتقولو لينا خايين عليهم.. على الأقل فالمدرسة غادي يتبتو للأرض ويعرفو خطورة المرض ويفهمو الوضعية..
أنا مافهمتش أش هاد المحنة طاحت على المخزن فهاد الكوفيد !!!!!
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21
4 - رضى الاثنين 31 غشت 2020 - 19:19
اللهم ارفع عنا هدا الوباء واحفظ جميع إخواننا كبارا منهم وصغارا مدينتي كانت لاتسجل أية حالة وهاهي اليوم تسجل أرقاما مخيفة كل يوم اللهم احفظ بلدي ووطني الحبيب وكل إخواني وأخواتي يا رب يا من له الملك كله
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14
5 - الى التعليق 2 الاثنين 31 غشت 2020 - 19:25
ربما يجب جعل المدارس الخاصة رهن القطاع العام مؤقتا حتى يتم وضع خطة وقائية موحدة من اجل تمدرس الأطفال و وضع على مستوى كل مؤسسة تعليمية كيفما كان نوعها ممرضا سواء من القطاع العام او الخاص او حتى المتقاعدين منهم لمراقبة سير العملية التعلمية غدفي ظروف صحية
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0
6 - سعد الاثنين 31 غشت 2020 - 19:25
المرجو من الناطق الرسمي لوزارة الصحة ان يزودنا ويوضح فقط الحالات الحرجة والخطيرة وكذلك عدد الموتى ونتعايش مع الفيروس جميعا حتى يرفع الله عنا هذا الوباء في القريب العاجل ورحم الله موتانا وبالشفاء العاجل لمرضانا.
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