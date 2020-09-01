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"غياب الإيواء" يدفع ممرضين إلى الاعتصام بالفنيدق‬

"غياب الإيواء" يدفع ممرضين إلى الاعتصام بالفنيدق‬
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 07:15

وجد عدد من الأطر الصحية المشتغلين بمستشفى الحسن الثاني الخاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة الفنيدق أنفسهم بدون مكان للإقامة، بعدما تطوعوا للعمل في أقسام كوفيد 19، معبرين عن خوفهم من نقل العدوى إلى ذويهم.

واضطر ممرضان يشتغلان بجناح كوفيد 19 بالمركز الاستشفائي "كاستياخو" إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام بوابة المستشفى المحلي؛ وذلك احتجاجا على تماطل مصالح مندوبية الصحة بعمالة المضيق الفنيدق في توفير المبيت والإيواء للعاملين.

وفي هذا الصدد قال رشيد منهوش، أحد الممرضين المعتصمين، إن الشكل الاحتجاجي يأتي ردا على عدم وفاء المسؤولين بتوفير وحدات فندقية أو مركز لإيواء جنود الصف الأمامي، بعدما قبلوا العمل بالجناح المخصص للعزل والتكفل بالحالات المؤكدة.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المسؤولين لم يلتزموا بالوعود المقدمة ونقضوا العهد، مشيرا إلى قضائه ليلة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة زميل له على نفقتهما الخاصة، وذلك بعدما تلقيا وعودا بضمان الإيواء فور انخراطهما في جبهة محاربة فيروس كورونا.

وقال الإطار الصحي نفسه إنه يفترش الأرض ببوابة المستشفى رفقة ممرض آخر إلى حين الاستجابة لطلبهما، معتبرا المبيت في الهواء الطلق أهون عليه من العودة إلى البيت حيث يقيم والداه وباقي أفراد أسرته، وفق تعبيره.

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