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فرار مصاب بفيروس "كورونا" من مستشفى النّاظور

فرار مصاب بفيروس "كورونا" من مستشفى النّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 31 غشت 2020 - 19:30

فرّ، مساء الإثنين، مصاب بفيروس كورونا المستجدّ من قسم الحجر الصحّي بمستشفى الحسني بالناظور بعد ساعات من نقله إلى هناك رفقة مصابين آخرين.

وحسب مصدر مطّلع فقد استغلّ المصاب، وهو أحد ركاب باخرة قادمة من فرنسا، انشغالَ الممرّضة التي كانت تقدم له العلاج ليفرّ خارج القسم.

جدير بالذكر أن تحاليل مخبرية شملت عددا من ركّاب باخرة قادمة من مدينة "سيت" الفرنسية صوب ميناء بني انصار بالنّاظور كشفت 11 حالة إصابة في صفوفهم.

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