47 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في جهة سوس‬

رشيد بيجيكن من أكادير

ارتفع العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في جهة سوس ماسة إلى 1191 حالة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 47 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة فإن الحالات الجديدة تتوزع بين أكادير إداوتنان بـ34 حالة، وإنزكان بتسع حالات واشتوكة آيت باها بأربع حالات جديدة؛ فيما لم يتم تسجيل أي حالة بكل من طاطا وتارودانت وتيزنيت خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكشفت المعطيات ذاتها تماثل 50 حالة للشفاء بعدما جاءت نتائج الكشف المخبري المزدوج التي أخضعوا لها سلبية؛ ويتعلق الأمر بـ28 حالة في تارودانت، و10 حالات بأكادير إداوتنان، و7 حالات بطاطا، و4 حالات بتيزنيت وحالة واحدة بإقليم اشتوكة آيت باها.