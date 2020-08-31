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السلطات تعيد فتح مجموعة من الأحياء ببني ملال

السلطات تعيد فتح مجموعة من الأحياء ببني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الاثنين 31 غشت 2020 - 23:08

قررت سلطات بني ملال إعادة فتح مجموعة من الأحياء التي جرى إغلاقها من قبل، بعد تسجيل ما وُصفت بأنها "مؤشرات جد إيجابية" في الحصيلة اليومية للحالات المؤكدة وحالات التعافي بها.

ووفق معطيات وفرتها مصادر رسمية لجريدة هسبريس فإن القرار الذي اتخذته لجنة اليقظة الإقليمية يتعلق بالمدينة القديمة، وأحياء يعقوب المنصور، وبن عدي، وأورير، وأولاد حمدان والأمل.

وجاء القرار بناء على النتائج المُحصّلة بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، والمتمثلة خاصة في إغلاق ستة أحياء بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه سيتم ابتداء من الإثنين، نظرا لتسجيل بعض الحالات المصابة بمواقع أخرى، إغلاق بعض الأزقة بأحياء باب فتوح (الملحقة الإدارية الأولى)، وأولاد عياد وأولاد حمدان (الملحقة الإدارية الثانية)، وعسفة السرحاني (الملحقة الإدارية الثامنة)، وبن شوية (الملحقة الإدارية السابعة)، لتفادي استفحال انتشار الفيروس بهذه الأحياء ومحيطها.

وتهيب السلطات الولائية بساكنة هذه الأحياء التقيد بمقتضيات القرار؛ كما تدعو ساكنة بني ملال إلى الالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية المتمثلة في ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

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