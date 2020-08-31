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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 2578 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 116 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق المعطيات الرسمية التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الحالات الـ116 الجديدة سجلت منها 43 حالة بإقليم الرشيدية، و31 حالة بإقليم ورزازات، و22 حالة بإقليم ميدلت، و16 حالة بإقليم زاكورة، و4 حالات بإقليم تنغير، ليرتفع عدد الحالات الموجودة قيد العلاج في عموم الجهة إلى 780 حالة.
ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت فقد شهدت الجهة شفاء 32 حالة إضافية في الـ24 ساعة الماضية، منها 26 حالة بإقليم ورزازات، و6 حالات بإقليم تنغير؛ فيما لم تسجل أي حالة شفاء في أقاليم الرشيدية، وميدلت، وزاكورة.
وبخصوص حصيلة الوفيات بعموم الجهة، أوضحت المعطيات نفسها أن الجهة سجلت منذ بداية تفشي الوباء 70 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، منها حالتان بإقليم ورزازات، وحالة بكل من إقليم ميدلت، والرشيدية، وزاكورة.