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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الاثنين 31 غشت 2020 - 21:50

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 2578 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 116 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق المعطيات الرسمية التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الحالات الـ116 الجديدة سجلت منها 43 حالة بإقليم الرشيدية، و31 حالة بإقليم ورزازات، و22 حالة بإقليم ميدلت، و16 حالة بإقليم زاكورة، و4 حالات بإقليم تنغير، ليرتفع عدد الحالات الموجودة قيد العلاج في عموم الجهة إلى 780 حالة.

ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت فقد شهدت الجهة شفاء 32 حالة إضافية في الـ24 ساعة الماضية، منها 26 حالة بإقليم ورزازات، و6 حالات بإقليم تنغير؛ فيما لم تسجل أي حالة شفاء في أقاليم الرشيدية، وميدلت، وزاكورة.

وبخصوص حصيلة الوفيات بعموم الجهة، أوضحت المعطيات نفسها أن الجهة سجلت منذ بداية تفشي الوباء 70 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، منها حالتان بإقليم ورزازات، وحالة بكل من إقليم ميدلت، والرشيدية، وزاكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - م المصطفى الاثنين 31 غشت 2020 - 22:05
الرجاء من السلطات المحلية لمدينة الرشيدية رفع إيقاع المراقبة وحرص الساكنة على احترام الاحترازات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا الذي أصبح يعرف تزايدا مستمرا يوما بعد يوم، مما سيشكل خطرا مهولا على المواطنين ويخلق خوفا وهلعا وانزعاجا في النفوس.
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2 - جهة درعة في وضعية صعبة الاثنين 31 غشت 2020 - 22:08
أفقر جهة في المغرب تعرف ارتفاعا في عدد الاصابات بشكل متسارع واصلحت تحتل المراتب الثلاثة الاولى في المغرب امام قلة الاطر الطبية وضعف البنية التحتية وصمت السلطات العمومية، و الناس دراوش بزاف، فمن يسمع نداء الجهة اللهم ارحمنا
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6
3 - المذغري الاثنين 31 غشت 2020 - 22:33
الجهة خرجوا عليها ابناءها الذين تنكروا لها عند حصولهم على المناصب العليا،اخرجوا عليها لما جاءوا بكرونا من مختلف مناطق المغرب وكانهم ءان لم ياءكلوا اللحم في هاته السنة ماعمرهم ما ياكلوه طول حياتهم،وتراهم ينتقدون يمينا وشمالا،الله اعفو علينا اخلاص.
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