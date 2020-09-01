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كُتّاب وآراء
جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
رفعت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ على مستوى جهة الشّرق الحصيلة الإجمالية إلى 1189 حالة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية.
وحسب ما أوردته وزارة الصحّة في نشرتها اليومية فقد همّت الإصابات الجديدة إقليم النّاظور، الذي سجّل 8 حالات، تليه عمالة وجدة أنجاد التي سجّلت 6 حالات، فيما سجّل إقليم جرادة حالتين اثنتين.
جدير بالذّكر أن حصيلة الوفيات في الجهة ذاتها بلغت 26 حالة، مسجّلة في كلّ من وجدة وبركان والنّاظور والدريوش وجرسيف.