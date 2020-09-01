جهة بني ملال تحصّي 97 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

في إطار تتبعها للحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، أعلنت السلطات الصحية، الإثنين، تسجيل 97 حالة مؤكدة جديدة بالجهة، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على مخالطي أشخاص أصيبوا بالفيروس.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا بإقليم أزيلال و31 حالة بإقليم خريبكة، و16 حالة بإقليم خنيفرة، و6 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم بني ملال، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2779 حالة.

وأضافت المديرية ذاتها أن حالات الشفاء بالجهة بلغت إلى حدود الساعة السادسة من يوم الإثنين 29 حالة شفاء، منها 10 حالات بإقليم بني ملال، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و6 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و4 حالات بإقليم خريبكة.

وبتسجيل هذه الحصيلة يكون إجمالي حالات الشفاء بالجهة بلغ 1885 حالة، وإجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 863 حالة؛ فيما وصل عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 86523 حالة.

وكشفت المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة تسجيل حالة وفاة جديدة بإقليم خنيفرة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 28 حالة منذ بدء الجائحة في مارس الماضي.