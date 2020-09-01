اجتماع يتدارس الدخول المدرسي والجامعي بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة سطات، الإثنين، اجتماعا ترأسه إبراهيم أبو زيد، عامل الإقليم، استعدادا لانطلاق الموسم الدراسي، وإجراء الامتحانات الجامعية في ظرفية استثنائية بسبب "كوفيد- 19"، بحضور الكاتب العام للعمالة والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثل جامعة الحسن الأول والمندوب الإقليمي للصحة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء المتعلمين، والسلطات الأمنية المدنية والعسكرية ورجال السلطة المحلية.

وفي كلمة له بالمناسبة، نوّه عامل الإقليم بمجهودات جميع الفاعلين والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح مختلف العمليات التربوية المرتبطة بالموسم الدراسي 2019-2020، مبرزا المساهمة النوعية للسلطات الإقليمية في تشجيع التّمدرس والحد من الهدر المدرسي، من خلال مبادرات داعمة للمنظومة التعليمية.

وجدّد إبراهيم أبو زيد دعوته الجميع إلى الانخراط الجادّ قصد ضمان انطلاق الدراسة بشكل فعليّ للموسم الدراسي والجامعي 2020-2021 بجميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، وتوفير شروط السلامة الصحية واحترام التباعد الاجتماعي وشروط النظافة وارتداء الكمامة والنظافة داخل المؤسسات التعليمية والجامعية، وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، مع الإسراع في ربط بعض المدارس، خاصة بالمناطق القروية، بالماء الصالح للشرب.

وفي السياق نفسه قدّم محمد زروقي، المدير الإقليمي للتعليم بسطات، عرضا حول الدخول المدرسي للموسم الحالي، تضمّن معطيات وأرقاما وجداول تشير إلى فضاءات الاستقبال والخريطة المدرسية وغيرها، قبل أن يبرز السياق العام للدخول المدرسي الجاري، والمستجدات التي تعرفها المنظومة التربوية والتعليمية، مؤكدا انخراط المديرية الإقليمية في تنزيل المخطط الوزاري والجهوي والإقليمي، بدعم السلطات الإقليمية والمحلية، ومختلف الشركاء من مجالس منتخبة وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المنظومة التربوية.

وأشار زروقي إلى بعض الإكراهات والصعوبات المطروحة، مقترحا بعض الحلول لتجاوزها، كوضع إستراتيجية مشتركة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية، وتنظيم عمليات الدخول إلى المؤسسات والخروج منها، وفق ضوابط البروتوكول الصحي، وتعبئة الشركاء من أجل ضمان التعقيم المنتظم للمؤسسات التعليمية، وتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية حول البروتوكول الصحي، بتعاون مع أطر المصالح الصحية، والعمل المشترك قصد تعزيز آليات تزويد الوحدات المركزية بالماء الصالح للشرب.

من جهته ذكّر ممثل جامعة الحسن الأول بالتدابير والإجراءات المتّخذة لإنجاح امتحانات الدورة الربيعية لموسم 2019-2020، والدخول الجامعي المقبل، في إطار تدابير تراعي ضمان الحق في التكوين والبحث، وتوفير الخدمة التربوية في ظروف آمنة؛ وذلك تماشيا مع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار كوفيد-19.