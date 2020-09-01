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تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 02:30

أحصت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 89 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 9842 إصابة؛ وهو ما يمثل 15.88 في المائة من إجمالي الحالات بالمملكة.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الإثنين، بأن الحالات المعلنة الجديدة توزعت على طنجة أصيلة بـ40 حالة، وتطوان بـ31 إصابة، والمضيق الفنيدق بـ6 إصابات، ومثلها بالحسيمة؛ علاوة على تسجيل 3 حالات مؤكدة بكل من شفشاون والعرائش.

وأفادت المديرية ذاتها بأن الفيروس فتك بـ3 أشخاص؛ بينهم حالتا وفاة بطنجة، ووفاة واحدة بتطوان، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى 237 حالة وفاة.

وبخصوص حالات التعافي، أعلن شفاء 32 مريضا بـ"كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على طنجة بـ24 متعافيا، وتطوان بـ7 متعافين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8899 حالة. وبلغ معدل الإماتة بالجهة ذاتها 2.40 في المائة، في وقت بلغت نسبة التعافي 90 بالمائة، وهو ما يعني أن 697 شخصا فقط قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة الشمال.

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