ثغر سبتة يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جمال سماحي من تطوان

يتواصل المسلسل التصاعدي لمعدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد بسبتة، بالغا الإثنين 14 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بالفيروس التاجي، في أسوأ حصيلة يومية بالمدينة منذ عودة الوباء إليها مطلع الشهر الجاري.

حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 رفعت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بالوباء في سبتة المحتلة إلى 349 إصابة مؤكدة، منذ بداية الجائحة في مارس الماضي، 98 منها مازالت نشطة، و94 حالة تواصل متابعة بروتوكول العلاج المعتمد في إطار تدبير العزل الصحي؛ فيما ترقد 4 حالات أخرى بغرفة العزل الطبي بقسم الطوارئ في المستشفى الجامعي.

في المقابل، أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بالمدينة السليبة، تماثل 6 حالات للشفاء، رافعة إجمالي المتعافين من المرض إلى 245 حالة إلى حدود مساء الإثنين؛ فيما استقر عدد الوفيات في الحالات الخمس المسجلة سابقا.