السلطة المحلية تحسس بخطورة "كورونا" في تيوغزة

مصطفى البكار من تزنيت

باشرت السلطة المحلية بقيادة تيوغزة إقليم سيدي إفني، الإثنين، حملاتها الرامية إلى التحسيس بخطورة تفشي وباء كورونا المستجد بالمنطقة.

واستهدفت العملية التحسيسية أرباب ورواد المحلات التجارية والمقاهي المتواجدة بمركز تيوغزة، عن طريق تنبيههم وتوجيههم بمجموعة من الإرشادات المتعقلة بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي والتدابير الضرورية لتفادي انتشاره في الأوساط المحلية.

كما قام المشرفون على هذه المبادرة التوعوية بتوزيع كمامات واقية على المواطنين ودعوتهم إلى ضرورة التقيد بارتدائها، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والتعقيم والنظافة، وغيرها من الإجراءات الوقائية من "كوفيد-19".