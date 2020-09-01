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رصد 22 إصابة بـ"كورونا" في صفوف تلاميذ دركيين

رصد 22 إصابة بـ"كورونا" في صفوف تلاميذ دركيين
هسبريس من فاس
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 06:43

كشفت حصيلة الاثنين من التحاليل المخبرية تسجيل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف تلاميذ دركيين ينحدرون من مدينة فاس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن الحالات المعلن عنها تم اكتشافها عقب إخضاع عشرات التلاميذ الدركيين القاطنين بمدينة فاس للكشف عن الفيروس قبل التحاقهم بالمدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش لمواصلة تكوينهم إثر انتهاء عطلتهم السنوية.

وأبرزت المصادر ذاتها أن حالات الإصابة تم إخضاعها للعزل الصحي للاستفادة من البروتوكول العلاجي من مرض "كوفيد-19" الذي أقرته وزارة الصحة.

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