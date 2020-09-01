زخات رعدية اليوم الثلاثاء بعدّة مناطق في المغرب

هسبريس من الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم، اليوم الثلاثاء، زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من "المستوى البرتقالي"، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم الرشيدية وورزازات، وتارودانت وطاطا وزاكورة.

كما ستهم الزخات نفسها، أيضا، عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال، والرشيدية وفكيك وميدلت، وورزازات وتارودانت وطاطا، وتنغير وزاكورة، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة العاشرة مساء.