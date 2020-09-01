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كورونا يصيب ممرضة بالمستشفى الإقليمي لبيوكرى

كورونا يصيب ممرضة بالمستشفى الإقليمي لبيوكرى
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 18:10

تأكدت إصابة ممرضة تعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت التحاليل المخبرية التي أخضعت لها إيجابية.

وجاء اكتشاف إصابة الممرضة على إثر إخضاع عدد من الأطر الصحية المخالطين لطبيب مصاب يعمل بقسم المستعجلات للكشوف المخبرية.

وبالإضافة إلى الممرضة، تأكد تسجيل حالتين أخريين جديدتين، ويتعلق الأمر بامرأة عمرها 44 سنة ورجل عمره 48 سنة، ليرتفع المجموع التراكمي للحالات المؤكدة بالإقليم إلى 45 حالة، فيما تعافت 17 حالة، واستقر عدد الوفيات في 3 حالات منذ ظهور الوباء بالإقليم.

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