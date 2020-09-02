مطالب تخرج الشغيلة الصحية إلى الاحتجاج بكلميم

مصطفى البكار من تزنيت

خاضت الشغيلة الصحية العاملة بالمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة كلميم، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنادي بالاستجابة لمجموعة من المطالب التي لها علاقة مباشرة بالظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعرف الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للصحة بجهة ݣلميم وادنون، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشاركة تمثيلية واسعة عن المؤسسات الصحية بأقاليم الجهة.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات طالبوا من خلالها وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف الاحتقان بالقطاع، والمبادرة إلى اتخاذ قرارات تساهم في رد الاعتبار للأطر الصحية، خصوصا فئة الممرضين الذين قضوا سنتين من التكوين.

وندد المحتجون بعدم فتح حوار اجتماعي حقيقي من شأنه إنصاف كل الفئات في الجانب المتعلق بالتعويض عن الأخطار المحدقة بالشغيلة والرفع منه.

كما شجبت الأطر الطبية والتمريضية عدم توفير وسائل الحماية من جائحة كورونا بالشكل الكافي لنساء ورجال الصحة، فضلا عن هزالة "تعويض الوباء" الذي أقرته الوزارة للأطر الصحية، على اعتبار أنه لا يوازي بالمرة حجم المجهودات المبذولة من طرفهم ولا يتماشى نهائيا مع خطورة المرض.