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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة
أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وحسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها فقد سُجلت 4 حالات بإقليم أزيلال، و5 حالات بإقليم بني ملال، و4 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و4 حالات بإقليم خنيفرة، و7 حالات بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2803 حالات مصابة بـ"كوفيد-19".
كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، 102 حالة شفاء جديدة، ويتعلق الأمر بـ37 حالة بإقليم بني ملال، و46 حالة بإقليم أزيلال، و11 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و7 حالات بإقليم خنيفرة، ثم حالة واحدة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 1987 حالة.
وبخصوص الوفيات، سجلت الجهة حالة جديدة بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 78 حالة، كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 87042 حالة.