24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاجتهاد القضائي وإشكالية التحرش المعنوي
- جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يُثقل كاهل المغاربة في "زمن كورونا"
- جهة بني ملال تحصّي 97 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"
- مديرية التربية الوطنية تنفي إغلاق مقر سيدي إفني
فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)
تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)
- مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر" - (57)
- شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني - (51)
- تداول "الكاش" يُفاقم العجز في السيولة النقدية لدى المؤسسات البنكية - (50)
- تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" - (49)
- فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سحب تفويض ينذر بانقسام الأغلبية ببلدية الناظور
أقدم رفيق مجعيط، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، على سحب التفويض لاثنين من نوابه. ويتعلق الأمر بنور الدين الصبار، النائب الأول عن حزب الحركة الشعبية، وياسر التزيتي، النائب الثالث عن حزب الأصالة والمعاصرة.
قرار مجعيط في حق نائبيه أثار موجة استغراب في صفوف الأغلبية والمعارضة بالمجلس، خصوصا أن الرئيس والنائب الثالث ينتميان إلى التنظيم السياسي نفسه.
واعتبر عدد من متتبعي الشأن المحلي أن قرار الرئيس جاء بسبب خلافات في التسيير مع عدد من المستشارين الجماعيين، ما ينذر بردود فعل يمكن أن تؤثر على تماسك الأغلبية التي تشكلت قبل أشهر قليلة عقب إعفاء الرئيس السابق سليمان حوليش، المتابع حاليا في حالة اعتقال من أجل تجاوزات في تسيير حضرية الناظور.
نور الدين الصبار، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، عبر في تصريحات صحافية عن استغرابه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس، مشددا على أنه كان يوقع بناء على قرار عاملي في غياب الرئيس الذي كان عالقا بمدينة مليلية، وليس بتفويض منه.
هسبريس حاولت الاتصال بالرئيس لأكثر من مرة لاستقاء تعليقه حول الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وتعيش الأغلبية المسيرة لبلدية الناظور على إيقاع الشد والجذب بين أعضائها، وظهر ذلك جليا خلال الدورة العادية الأخيرة، التي شهدت مشادات وانسحابات، إضافة إلى الجدل القائم حول توزيع الدعم على الجمعيات بالمدينة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
في حالة الفوضى والتسيب الجميع يهرول الى جمع ما وصلت اليه ايديهم والغريب ان السلطات الوصية تبقى متجاهلة الوضع الخطير في مختلف الجماعات الترابية والضحية هو الشعب البءيس