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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 23:37

سجلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت، الثلاثاء، 114 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات المؤكدة إلى 2692 حالة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على إقليم الرشيدية بـ48 حالة، وإقليم ميدلت بـ45 حالة، و13 حالة بإقليم ورزازات، و6 حالات بإقليم تنغير، وحالتين بإقليم زاكورة.

وفي السياق ذاته، تماثلت 38 حالة إصابة للشفاء، منها 19 حالة في إقليم ورزازات، و8 حالات في إقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم ميدلت، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1756 حالة.

ووفق المعطيات نفسها، سجلت جهة درعة تافيلالت في الفترة ذاتها 3 حالات وفيات، موزعة على كل من إقليم تنغير، والرشيدية، وميدلت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالجهة إلى 73 وفاة.

وبلغ عدد الحالات التي توجد قيد العلاج في عموم جهة درعة تافيلالت ما مجموعه 862 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 60680 حالة.

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