24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يُثقل كاهل المغاربة في "زمن كورونا"
- جهة بني ملال تحصّي 97 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"
- مديرية التربية الوطنية تنفي إغلاق مقر سيدي إفني
- اجتماع يتدارس الدخول المدرسي والجامعي بسطات
فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)
تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)
- مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر" - (57)
- الشائعات تصاحب "الدخول المدرسي" والنقابات تطلب "قرارات واضحة" - (56)
- قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب" - (50)
- تداول "الكاش" يُفاقم العجز في السيولة النقدية لدى المؤسسات البنكية - (50)
- شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكشف السريع يرصد محصّنين ضد "كورونا" بصفرو
أثبتت نتائج اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد التي أجرتها مختلف المراكز الصحية بإقليم صفرو، الثلاثاء، اكتساب 18 حالة للحماية المناعية ضد الفيروس.
ووفقا لما أفادت به مندوبية الصحة بصفرو فإن هذه الحصيلة من الحالات التي اكتسبت المناعة ضد الفيروس تم رصدها من أصل 113 اختبارا سريعا لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، همت أشخاصا وافدين على المراكز الصحية بالإقليم خلال الفترة المذكورة.
وأفاد مصدر هسبريس بأنه تم رصد 6 حالات إيجابية من خلال هذه الاختبارات للكشف السريع عن فيروس كورونا، في انتظار التحقق منها عبر اختبار PCR المعروف بـ"تحاليل التفاعل البوليمي المتسلسل"؛ فيما تم استبعاد 89 حالة بعد اختبار سلبي.
هذا ولم يتم إعلان تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم صفرو خلال الـ24 ساعة السابقة للسادسة من مساء الثلاثاء، حسب البيانات الرسمية؛ بينما تم، خلال الفترة ذاتها، تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى العلاج حاليا من "كوفيد-19"، والتي تخص عموم إقليم صفرو، 35 حالة.