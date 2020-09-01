الكشف السريع يرصد محصّنين ضد "كورونا" بصفرو

رشيد الكويرتي من فاس

أثبتت نتائج اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد التي أجرتها مختلف المراكز الصحية بإقليم صفرو، الثلاثاء، اكتساب 18 حالة للحماية المناعية ضد الفيروس.

ووفقا لما أفادت به مندوبية الصحة بصفرو فإن هذه الحصيلة من الحالات التي اكتسبت المناعة ضد الفيروس تم رصدها من أصل 113 اختبارا سريعا لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، همت أشخاصا وافدين على المراكز الصحية بالإقليم خلال الفترة المذكورة.

وأفاد مصدر هسبريس بأنه تم رصد 6 حالات إيجابية من خلال هذه الاختبارات للكشف السريع عن فيروس كورونا، في انتظار التحقق منها عبر اختبار PCR المعروف بـ"تحاليل التفاعل البوليمي المتسلسل"؛ فيما تم استبعاد 89 حالة بعد اختبار سلبي.

هذا ولم يتم إعلان تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم صفرو خلال الـ24 ساعة السابقة للسادسة من مساء الثلاثاء، حسب البيانات الرسمية؛ بينما تم، خلال الفترة ذاتها، تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى العلاج حاليا من "كوفيد-19"، والتي تخص عموم إقليم صفرو، 35 حالة.