هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة ومحليا بالسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية كثيفة بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي مع نزول قطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح محليا قوية إلى قوية شرقية بالبوغاز، ومعتدلة إلى محليا قوية بالواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و43 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، وداخل السهول الشمالية وسهول تادلة، وما بين 33 و38 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة سوس، والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 28 و33 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 23 و28 درجة بالأطلس، والريف وسواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طنجة والعرائش، وبباقي السواحل.