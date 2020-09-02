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توقيت إغلاق المتاجر يغضب مهنيين بالدار البيضاء

توقيت إغلاق المتاجر يغضب مهنيين بالدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:12

في وقت وضعت السلطات العمومية حدا لنشاط مجموعة من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بعدة أحياء على مستوى الدار البيضاء، وفرضت على نظيراتها الإغلاق في وقت محدد، ساهم الأمر في نشاط القطاع غير المهيكل بشكل كبير حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتحولت العديد من الحدائق على مستوى العاصمة الاقتصادية إلى أماكن لتجمع الباعة المتجولين وأصحاب سيارات بيع القهوة وكذا باعة "السندويتشات"، ما يتسبب في تجمهر المواطنين، في غياب للتدابير الصحية المعمول بها.

وأثار هذا الأمر غضبا في صفوف عدد من أرباب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، الذين عبروا عن تذمرهم من فرض السلطات المحلية الإغلاق في وقت معين، بينما يعمل الباعة المتجولون على عرض سلعهم في الحدائق حتى ساعات متأخرة من الليل.

ولفت بعض المهنيين إلى كون السلطات المحلية بالدار البيضاء، التي تجوب مختلف المقاطعات لفرض التزام المحلات والمقاهي بالقرارات الإدارية المتخذة، تغض طرف العين عما يجري بهذه الأماكن، حيث التجمعات التي قد تتسبب في انتشار الوباء في صفوف المواطنين.

وشدد مهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على كون "الصمت من لدن السلطات المحلية عما يقع في العديد من الحدائق بالدار البيضاء يتسبب في خسائر كبيرة للتجار، الذين يؤدون الضرائب بشكل مستمر، ويتوفرون على عدد من المستخدمين".

واعتبر في هذا الصدد أحمد بوفركان، الفاعل في قطاع المقاهي بالعاصمة الاقتصادية، أن "الباعة المتجولين يشتغلون بشكل عادي، بينما المحلات التجارية والمقاهي يتم إغلاقها وكأنها السبب في انتشار الوباء"، مضيفا أن "التجمهر في هذه الحدائق، في ظل غياب شروط السلامة، من تعقيم وتباعد، قد يؤدي إلى انتشار الفيروس".

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه للجريدة، أن فرض السلطات قوانين على المحلات المنظمة واستثناء البقية "من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة احتلال الشوارع والحدائق، وكذا الإضرار بالمحلات التي تؤدي الضرائب بشكل مستمر للجهات المختصة".

وعبر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم عن سخطهم من هذا الوضع، مشددين على أن الاستمرار في هذا النهج سيتسبب لهم في الإفلاس وخسائر مالية كبيرة، ومشيرين إلى أنهم قد يلجؤون بدورهم إلى استخدام عربات وسيارات لبيع سلعهم في الحدائق.

ومعلوم أن السلطات في العاصمة الاقتصادية فرضت شروطا على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم تلزمها بالإغلاق في وقت معين حسب كل عمالة، إذ ألزمت بعض العمالات هذه المحال بالإغلاق في الثامنة مساء، فيما حددت أخرى العاشرة ليلا كموعد لذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سباتة الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:59
أحسن حاجة دارو هو إغلاق المقاهي .
من الأحسن إغلاق المحلات و المقاهي والمطاعم ساعة بعد صلاة العشاء. دائما
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12
2 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:13
لا اله الا الله..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...حسبنا الله ونعم الوكيل.. ..باي معيار تعمل حكومتنا..وباي مقياس تقيس به في تعاملاتها مع المواطنين وخبز. المواطنين وعاءلاتهم..اليس فيهم رجل رشيد ؟ لما تغمض السلطات عينها على تجمهر المواطنين على اصحاب. الكاسكروت..والسندويش. السريع المباع في الازقة بدون مراقبة ولا معرفة مصدر او ماذا يقدم للمواطن عند هؤلاء الباعة المتجولون...ان لم يمت المواطن بكرونة. سيموت بتسمم....هل فعلا السلطات تحاسب وتراقب المتجمهرين على كراريس الاكلات المشبوهة هل فعلا يتبعون ما تا مر به وزارة قلة الصحة من حمل لكمامات ..والنظافة الدائمة...لا اظن...طالما نجد مثل ذلك الحلقة...ولا احد تراه بكمامة
..اتركوا الوقت للتجار الذين يؤدون الضراءب..ومعمل مستخدمين.ومصاريف كثيرة كراء.ضوء ماء.ضراءب.و.و.و.اتركوهم يعملون....فليس الوقت ولا التوقيت من اتى بكرونة..بل التجمهر العشواءي في الازقة وامام. اصحاب الاكلات المشبوهة بالخصوص...
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0
3 - بحتري الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:19
من الاجدر ان يطالب التجار بتحديد وقت العمل .ان تغلق المتجر في الشتاء على ساعة 8 في الصيف 9. ويوم عطلة في الاسبوع .حتى يتمكن التجار من الجلوس مع ابناءهم . ان كان التاجر يخرج مع 7 يرجع الي البيت مع 11 ليلا .متي سيجلس مع ابناءه .زبون سيتعود علي التوقيت فيشتري مستلزماته قبل الوقت
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