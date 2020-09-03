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الرئيسية | جهات | انتشار الكلاب الضالة يجلب امتعاض ساكنة شفشاون

انتشار الكلاب الضالة يجلب امتعاض ساكنة شفشاون

انتشار الكلاب الضالة يجلب امتعاض ساكنة شفشاون
هسبريس من شفشاون
الخميس 03 شتنبر 2020 - 07:43

في مشاهد يومية تعكس صورا سلبية عن المدينة وتساهم في تشويه مظهرها العام، سيطرت الكلاب الضالة على معظم الشوارع والساحات، وأيضاً التجزئات السكنية، في مدينة شفشاون، حيث تزداد أعدادها بطريقة عشوائية وملحوظة يوماً عن آخر.

وقد أصبح هذا الوضع الاستثنائي منذ مدة طويلة يشكّل نشازاً ويثير استياءً من قبل الساكنة، باعتبار أن بعض الكلاب الضالة تعاني من أمراض مختلفة، فضلا عن إصابة أخرى بداء السعار الفتّاك، مما يشكّل خطراً مستمراً على الجميع، وخاصة الأطفال.

ويقول مهتمون بأن هذا الوضع يتطلب معالجةً في القريب العاجل لتحسين محيط عيش الساكنة وتخليصه من الأخطار الناجمة عن هذه الظاهرة، وفق احترام معايير الرفق بالحيوان المعمول بها، وكذا إجراء عملية التّعقيم لها لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضدّ داء السعار ومعالجتها ضدّ الطفيليات، وتكثيف حملات النظافة على مستوى النقط السوداء ومطرح النفايات باعتبارها مصدراً لتغذية هذه الحيوانات الضالة وفضاءً لانتشارها وتكاثرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع في 28 فبراير من سنة 2019 على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تنصّ على العديد من المواد التنظيمية المُؤطرة التي يجب تفعيلها بتعاون مع الجماعات الترابية، من أجل معالجة ظاهرة الكلاب الضالة وضمان السلامة الصحيّة للمواطنين، ومنها إحداث لجان تقنية محليّة للتتبّع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المعتمد على الله الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:15
هذه ظاهرة أصبحت تشكو منها عدة مدن مغربية في غياب أي دور للجماعات المحلية و الحضرية على غرار مدينة القنيطرة و بالخصوص حي المنزه المعروف بحي الحاج منصور سابقا (الفوارات) الذي يعج بالعشرات من الكلاب الضالة المفترسة التي تعرض ساكنة الحي للخطر رغم شكايات و مراسلات عدة في الموضوع.
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2 - عقلاني الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:17
جمعوهم ماشي تقتلوهم، حشومة اش كاديروا
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3 - Daka الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:21
ياك ولاو عندنا الشينوا في البلاد
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4 - amaghrabi الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:38
اعتقد ان المغرب اصبح جل مدنه ان لم اقل كل مدنه يعانون بنفس المشاكل الاجتماعية كثرة الكلاب الضالة وكثرة الاجرام والسرقة وكثرة الدجل والشعوذة ووو ومدينتي الحبيبة الناظور غارقة في هذه الاوحال الاجتماعية,واعتقد ان الدولة المغربية والمنتخبون فاشلون فشلا ذريعا لايجاد حلول ناجعة لهذه القضايا التي تهدد سلامة المواطن المغربي,ولا افهم سبب فشلها هل هو "العين بصيرة واليد قصيرة"ام ان المسؤولين مهتمين بجيوبهم ومصالحهم الشخصية وبالتالي لا وقت لهم لاشياء اخرى تهم المواطن بصفة خاصة
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5 - made in china..! الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:39
مادام هناك عدة إتفاقيات مبرمة مع جمهورية الصين الشعبية .. صدروا ليهم هاد الكﻻب ! وﻻ يخفى على كثيرين ان الكﻻب هي الوجبة المفضلة لديهم.
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6 - محمد مداني الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:44
الذين أصابهم امتعاض من الكلاب الضالة، ألم تاخدهم رأفة بهذه الحيوانات وتخلق جمعية الراف بالحيوان ويجمعون هذه المخلوقات لأن لها الحق في العيش.
قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على رزقها.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من فى السماء
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7 - Adil الخميس 03 شتنبر 2020 - 08:53
C'est un fléau national qu'il faut éradiquer.
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