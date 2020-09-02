163 حالة شفاء من "كورونا" في جهة بني ملال

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 151 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها فقد سُجلت 26 حالة بإقليم أزيلال، و28 حالة بإقليم بني ملال، و23 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و40 حالة بإقليم خنيفرة، و34 حالة بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2954 حالة مصابة بـ"كوفيد-19".

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 163 حالة شفاء جديدة، ويتعلق الأمر بـ64 حالة بإقليم بني ملال، و49 حالة بإقليم أزيلال، وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، و10 حالات بإقليم خنيفرة، ثم 39 حالة بإقليم خريبكة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 2150 حالة.

وبخصوص الوفيات، سجلت الجهة 4 حالات جديدة؛ حالتان بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بكل من إقليمي بني ملال وخريبكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 33 حالة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 768 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 87790 حالة.