الدار البيضاء تترقب افتتاح المطرح الجديد للنفايات

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت مصالح جماعة الدار البيضاء في وضع اللمسات الأخيرة لفتح المطرح الجديد لطمر النفايات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ووضعت جماعة الدار البيضاء مجموعة من الشروط والمعايير البيئية الصارمة في دفتر التحملات الخاصة بالصفقة، التي سيعلن عن الفائز بها خلال شتنبر الجاري.

وتهم هذه المعايير والشروط، طريقة طمر النفايات المنزلية، وتوفير محركات لضخ ميّاه الأزبال، المعروفة بـ"رشاحة النفايات" (lixiviat)، وتجميعها في صهاريج معدّة بطريقة تقنية تمنع تسربها إلى الطبقات تحت أرضية.

وقال محمد حدادي، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالإشراف على قطاع النظافة، إن "المطرح الجديد سيساهم في حل إشكالية جمع وطمر نفايات الدار البيضاء، في انتظار إنجاز مشروع المطرح الجديد الذي سيقام على مساحة 24 هكتارا".

وسيتم تشغيل المطرح الجديد، الذي يوجد بمحاذاة المطرح الحالي بمديونة الذي سيتم إغلاقه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لمدة ثلاث سنوات، وتمتد مساحته على 11 هكتارا.

وتنص بنود دفتر التحملات الخاص بالمطرح المؤقت الجديد على أن تسهر الشركة الفائزة بالصفقة على ضمان أمن وحراسة المطرح الجديد على نفقتها الخاصة في الليل والنهار وعلى امتداد الأسبوع، والحفاظ على سلامة العاملين ضد اقتحام أي شخص أجنبي.

وسيتوجب على الشركة تخصيص عدد كاف من الحراس، واحترام الحد الأدنى للأجور، وتوفير العدد الكافي من الموظفين المؤهلين القادرين على ضمان الأداء الطبيعي لخدمة مطرح النفايات، وتزويدهم بملابس العمل وسترات السلامة العاكسة للضوء بالنسبة للعمال الليليين، والامتثال للقوانين في ما يخصّ احترام البيئة وحماية الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية.