تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين

عرفت جهة درعة تافيلالت تسجيل 102 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب الحصيلة التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء الأربعاء.

وتوزعت هذه الإصابات الجديدة على إقليم الرشيدية بـ43 حالة، و26 حالة بإقليم ميدلت، و21 حالة بإقليم زاكورة، و12 حالة بإقليم ورزازات، فيما لم تسجل أية حالة إضافية جديدة في إقليم تنغير خلال الفترة المذكورة، وفق المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة.

وبهذه الحالات الإضافية للإصابة بـ"كوفيد-19"، تضيف المعطيات نفسها، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 2794 حالة، منها 1131 حالة بإقليم ورزازات، و940 حالة بإقليم الرشيدية، و354 حالة بإقليم ميدلت، و222 حالة بإقليم زاكورة، فيما يتواجد إقليم تنغير في ذيل الترتيب من حيث عدد الإصابات بـ147 حالة.

وسجلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة في الفترة المذكورة تماثل 46 حالة للشفاء التام من الفيروس، منها 20 حالة بإقليم الرشيدية، و14 حالة بإقليم ورزازات، و12 حالة بإقليم ميدلت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1802 حالة.

في المقابل، يوجد تحت التكفل الطبي، بحسب المعطيات الرسمية، ما مجموعه 915 حالة، تتوزع على إقليم الرشيدية بـ 447 حالة، وإقليم ميدلت بـ147 حالة، وإقليم ورزازات بـ131 حالة، و127 حالة بإقليم زاكورة، و63 حالة بإقليم تنغير.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة إلى 77 حالة، إثر تسجيل 4 حالات جديدة، حالتان في كل من إقليم الرشيدية وإقليم زاكورة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 61199 حالة منذ تفشي الوباء.